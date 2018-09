Nach Sommerhitze: Freibäder im Land ziehen positive Bilanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der trockene und heiße Sommer hat den Freibädern in Rheinland-Pfalz viele Besucher beschert. Trockenheit und Hitze hätten die Menschen in die Freibäder strömen lassen, sagten die Betreiber der Deutschen Presse-Agentur. Nach einem durchwachsenen Jahr 2017 sei die diesjährige Saison ein voller Erfolg gewesen.

So besuchten rund 102 000 Badegäste das Trierer Südbad. Damit habe man den bisherigen Besucherrekord aus dem Jahr 2010 mit knapp 1200 Gästen übertroffen, teilte die Stadt mit. An mehr als 40 Tagen seien knapp 1000 Badegäste im Südbad gezählt worden. Diesen Andrang habe das Personal gut gemeistert. Das Trierer Nordbad besuchten rund 60 000 Menschen, knapp 4500 weniger als im Rekordjahr 2016. "Es war eine besucherstarke Saison", sagte eine Sprecherin.

Auch in Mainz ist man zufrieden: Bis Anfang September kamen knapp 89 600 Gäste in das mitten in der Stadt gelegenen Taubertsbergbad. "Damit haben wir die Zahlen aus den vergangenen Jahren pulverisiert", sagte Jens Grützner, Sprecher Mainzer Stadtwerke. Man habe wegen des Eigentümerwechsels allerdings nur Vergleichszahlen bis zum Jahr 2015, als knapp 43 000 Menschen zum Schwimmen und Schwitzen in das Bad gekommen seien. "Zwischen den Zahlen liegen Welten." Einen herausstechenden Rekordtag habe es in der Saison nicht gegeben, berichtete Grützner. "Wahrscheinlich weil die Leute wussten, dass das Wetter schön bleibt."

"Früher kamen fast 4000 Menschen an guten Tagen", sagte Marcus Jakob-Korsch, Betriebsleiter der beiden Bad Kreuznacher Freibäder Salinenbad und Bosenheim. In der diesjährigen Saison seien dagegen nie mehr als 3000 Gäste gekommen. "Vielleicht hat sich das Konsumverhalten der Besucher verändert", mutmaßte Jakob-Korsch. Ein schlechtes Jahr sei 2018 aber nicht gewesen, im Gegenteil: Bis Anfang September hätten knapp 98 500 Menschen das Bosenheimer Freibad besucht, knapp 27 000 mehr als noch in der Saison zuvor - Rekord. "Und bis 14. September hoffen wir, die Marke von 100 000 Besuchern zu knacken."

Keinen neuen Besucherrekord gab es dagegen in den Wormser Freibädern. Trotzdem sei es die beste Saison seit mehr als zehn Jahren gewesen, teilten die Wormser Freizeitbetriebe mit. Von Mai bis August hätten rund 161 000 Besucher in den beiden Wormser Freibäder gebadet. "Der super Sommer hat Urlaubsfeeling aufkommen lassen und sich auch bei den Besucherzahlen bemerkbar gemacht", sagte eine Sprecherin. Seit 3. September sind die Wormser Bäder geschlossen.

Noch bis Mitte September bleibt das Cascade Freibad in Bitburg geöffnet. Doch schon jetzt könne man von einer sehr guten Saison sprechen, teilte eine Sprecherin mit. Eine ähnliche Bilanz zog auch die Stadt Landau. Mit über 80 000 Besuchern habe das städtische Freibad den Besucherrekord geknackt. "Es war ein guter Sommer", sagte eine Sprecherin.