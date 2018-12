Aussichtsturm eröffnet: Blick aufs Weltnaturerbe Grumsin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Angermünde (dpa/bb) - Blick auf das Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin in der Uckermark: Der als Aussichtsturm sanierte Kirchturm in Altkünkendorf (Uckermark) steht seit Samstag wieder offen. Das Umweltministerium unterstützte laut Mitteilung das Projekt mit rund 180 000 Euro aus Lottomitteln. Der Wald liegt im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und bietet eine Vielfalt an Pflanzen, Tieren und geologischen Besonderheiten.

In der Kirche läuteten am 25. Juni 2011 in Altkünkendorf die Glocken, als der Buchenwald auf die Unesco-Welterbeliste eingetragen wurde. Die Kirche wurde Mitte des 13. Jahrhunderts errichtet. Seit 1988 steht sie unter Denkmalschutz. Die Dorfkirche wird auch als Veranstaltungsort genutzt.