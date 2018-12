Das Weihnachtshaus in Barnitz leuchtet zum letzten Mal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Barnitz (dpa/lno) - Seit 2010 haben Heinrich und Brunhilde Rahlfs ihr Haus in Barnitz bei Bad Oldesloe in der Adventszeit in ein glitzerndes Weihnachtswunderland verwandelt. Doch bald ist damit Schluss. "Wir hören aus Altersgründen auf", sagte Heinrich Rahlfs. In diesem Jahr lassen es der 68 Jahre alte Fuhrunternehmer und seine 67 Jahre alte Frau jedoch noch mal so richtig krachen.

Zur den Elchen, Rentieren, Eseln und Kamelen, der Weihnachtskrippe und dem Weihnachtsmann im Vorgarten ist in diesem Jahr noch Schneemobil auf dem Dach des Carports hinzugekommen. Rund 100 Lichterketten und 80 Steckdosenleisten "verbaut" Rahlfs jedes Jahr für seine Weihnachtsdekoration. Mit dem Aufbau haben sie wie immer schon im Oktober begonnen, seit Totensonntag gehen jeden Tag pünktlich um 16.30 Uhr die Lichter an.

Die ganze zum größten Teil aus Schweden importierte Pracht wird dann am 2. Januar endgültig im Lager verschwinden. "Wir werden die Deko einlagern und auf Nachfrage verleihen", sagte Rahlfs. "Doch bis es soweit ist, werden meine Frau und ich uns noch mal so richtig an unserem Weihnachtshaus erfreuen."