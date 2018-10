Wie reagieren Eltern bei Hauen und Beißen richtig?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürth (dpa/tmn) - In der Trotzphase passiert es häufig, dass Kinder mit Hauen, Beißen oder Treten reagieren, wenn ihnen etwas nicht passt. Aber auch ältere Kinder lassen so manchmal ihren Frust an den Eltern aus.

Oft fehlen Erwachsenen dann ebenfalls die richtigen Worte. Was also tun? "Zurückhauen ist natürlich keine Option", sagt Isabelle Dulleck von der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. "Dadurch zeigt man ja selbst genau das Verhalten, das man beim Kind verändern möchte."

Besser wäre es, zu überlegen: Was will ich denn von meinem Kind? Dass es lernt, seinen Frust in Worte zu fassen? Sich kurz zurückzieht, um wieder runterzukommen? Dabei sollten Eltern ihren Nachwuchs unterstützen, etwa, indem sie es aus der akuten Situation herausnehmen und mit ihm einen ruhigen Ort aufsuchen. Dort kann man warten, bis er oder sie wieder gesprächsbereit ist.

Tritt das Verhalten häufiger auf, lohnt es sich, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jemand Drittes ist emotional nicht so involviert und kann mit den körperlichen Angriffen anders umgehen.