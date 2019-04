Kommunion, Konfirmation und Jugendweihe - Was ist was?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa/tmn) - Schicke Kleidung, viel Vorbereitung und dann ein Fest mit allem Schnickschnack und Geschenken - ein paar Gemeinsamkeiten haben Kommunion, Konfirmation und Jugendweihe schon. Im Detail gibt es aber doch einige Unterschiede zwischen den großen Festen für Kinder und Jugendliche. Ein Überblick:

- Der Grund: Erstkommunion und Konfirmation haben einen ähnlichen, aber nicht den gleichen Anlass. Grob gesagt wird bei beiden Festen die Aufnahme von Kindern beziehungsweise Jugendlichen in die Gemeinde gefeiert - also die Wiederholung der Taufe, aber diesmal aus eigener Überzeugung. Die katholische Kirche kennt nach der Erstkommunion noch die Firmung. Die Jugendweihe ist, etwas allgemeiner, eine Feier des Übergangs von der Kindheit zum Erwachsenwerden, ausdrücklich ohne religiösen Bezug.

- Das Alter: Die Erstkommunion ist kirchenrechtlich ab einem Alter von sechs Jahren möglich, in den meisten Gemeinden in Deutschland beginnt die Vorbereitung aber im dritten Schuljahr, also mit etwa acht Jahren. Bei der Firmung sind junge Katholiken dann etwa 14 bis 18 Jahre alt. Zur Konfirmation gehen Protestanten mit etwa 14. Die jüngsten Teilnehmer an Jugendweihe-Feiern sind 13, die ältesten 17 - der Durchschnitt liegt in etwa bei 14.

- Die Kleidung: Festlich geht es zu, vor allem bei der Erstkommunion. Traditionell tragen Kinder hier dunkle Anzüge beziehungsweise weiße Kleider. Damit die kirchliche Feier nicht zur Modenschau wird, kommen in vielen Gemeinden inzwischen aber einheitliche Kutten oder Alben zum Einsatz. Das sind lange, weiße und eher schlichte Gewänder. Für Konfirmation und Jugendweihe machen sich Jugendliche ebenfalls schick, auch aus Altersgründen allerdings individueller und nicht ganz so formell wie zur Erstkommunion.

- Die Feier: Vor allem Kommunion und Konfirmation sind oft große Familienfeste, die Jugendweihe zumindest teilweise auch. Termin für die Erstkommunion ist traditionell der Weiße Sonntag, der erste Sonntag nach Ostern also. In vielen Gemeinden findet die Feier aber auch an einem anderen Sonntag der Osterzeit statt. Protestanten feiern die Konfirmation zwischen dem Sonntag zwei Wochen vor Ostern und dem letzten Sonntag vor Pfingsten. Jugendweihe-Feiern finden von Ende März bis Juni statt, oft an einem Samstag.

- Die Zahlen: 2017 gab es in Deutschland 178 045 Erstkommunionen und 138.069 Firmungen. Die Zahl der Konfirmationen lag 2016 bei 183.838 - aktuellere Zahlen dazu gibt es noch nicht. 2017 haben an den gut 800 Feiern des Vereins Jugendweihe Deutschland 34.687 Jugendliche teilgenommen, hinzu kommen noch die Teilnehmer an Feiern anderer Verbände und Vereine.