Vermisster Einjähriger wird in Hühnerstall gefunden

Celle (dpa/lni) - Ein am Freitag in Winsen (Aller) im Landkreis Celle vermisster Junge ist in einem Hühnerstall wiedergefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind mit seiner Mutter zuhause und verschwand plötzlich. Etwa eine Stunde später fand ein Beamter den Jungen in der Nachbarschaft. Er war mit seinem Fuß in einer Zugangsklappe eines Hühnerstalls steckengeblieben und beobachtete seelenruhig die Hühner. Überglücklich schloss die Mutter ihren wohlbehaltenen Sohn wieder in die Arme.