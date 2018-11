Fünflinge feiern 5. Geburtstag in der Uniklinik Münster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa/lnw) - Fünflinge aus Gronau im westlichen Münsterland feiern heute in der Uniklinik Münster ihren fünften Geburtstag. In der Kita des Krankenhauses treffen die fünf kleinen Mädchen Maria, Melissia, Josefina, Justina, Evelyn und ihr drei Jahre älterer Bruder auf die damaligen Geburtshelfer, Pflegekräfte und andere Klinikmitarbeiter. Bei der Geburtstagsfeier wird auch der Arzt dabei sein, der die Mädchen zur Welt brachte. Fünflingsgeburten sind extrem selten. An der Uniklinik Münster gab es so ein Ereignis vor dem 12. November 2013 noch nie. Für die Eltern und den Bruder bedeutete die Diagnose Fünflinge vor fünf Jahren zuerst einen Schock, und dann eine enorme Umstellung, wie die Familie damals berichtete. Nicht nur der Kleinwagen war als Familienauto plötzlich zu klein.