Förderung für kinderreiche Familien und Alleinerziehende

Katzwinkel (dpa/lrs) - 111 kinderreiche Familien und Alleinerziehende mit wenig Einkommen in Rheinland-Pfalz können in diesem Sommer eine Woche kostenlos Urlaub machen. Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) sagte laut Mitteilung am Dienstag beim Besuch einer Familienferienstätte in Katzwinkel (Sieg) im Westerwald: "Ein gemeinsamer Urlaub ist eine zielgenaue und besonders wirksame Form der Familienförderung, weil die Familien wieder gestärkt und mit neuer Energie in ihren häufig schwierigen Alltag zurückkehren."

Ausgewählt wurden die Alleinerziehenden und Familien mit mindestens drei Kindern von Wohlfahrtsverbänden. 42 Jugendherbergen und fünf Familienferienstätten im Land haben sich laut dem Familienministerium bereiterklärt, insgesamt 456 Kinder und Erwachsene für eine Woche Ferien mit Programm einzuladen.

Die "Familienferien Sommeraktion" ist ein Gemeinschaftsprojekt dieses Ministeriums, der Jugendherbergen, der Familienferienstätten, der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz und der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz. Die Familienferienstätten erhalten vom Land einen Zuschuss, die restlichen Kosten tragen sie selbst. Die Jugendherbergen bieten Kost und Logis laut dem Familienministerium ohne Zuschüsse gratis an. Die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz unterstützt das Projekt mit 30 000 Euro.