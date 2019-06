Bundesgericht entscheidet: Elterngeld bei Gehaltsnachzahlung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel/Sondershausen (dpa/th) - Das Bundessozialgericht in Kassel entscheidet heute, ob Gehaltsnachzahlungen beim Elterngeld berücksichtigt werden müssen. Geklagt hat eine Mutter aus Thüringen gegen den Kyffhäuserkreis. Es geht um die Frage, welches Gehalt bei der Berechnung ausschlaggebend ist: das in den zwölf Monaten zuvor erarbeitete oder tatsächlich gezahlte. Bei der Mutter waren Gehaltsnachzahlungen für zwei Monate von jeweils rund 1320 Euro nicht berücksichtigt worden. Sie lagen nicht mehr im Zeitraum, der für die Berechnung maßgeblich war. Während die Frau in erster Instanz Erfolg hatte, entschied das Landessozialgericht zuletzt gegen sie.