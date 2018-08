Paare heirateten 2017 am liebsten im Juli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Brautpaare in Sachsen-Anhalt haben sich voriges Jahr am häufigsten im Juli das Ja-Wort gegeben. Wie aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch hervorging, war das etwa jedes sechste Paar. Am beliebtesten war der 7.7., an dem 343 Ehen geschlossen wurden. Insgesamt trauten sich 10 424 Hochzeitspaare. Das waren 41 weniger als 2016. Die beliebtesten Orte für Hochzeiten waren Magdeburg (949) und Halle (817), gefolgt von Wernigerode (417), Dessau-Roßlau (305) und Wittenberg (215). Damit fand jede vierte Hochzeit des Landes in den fünf Städten statt. Insgesamt konnten sich Paare an 121 unterschiedlichen Orten im Land das Ja-Wort geben.