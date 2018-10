Mehr Hilfen bei Kindererziehung beansprucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt wird professionelle Hilfe bei der Erziehung von Kindern verstärkt in Anspruch genommen. Im vergangenen Jahr wurden 26 207 erzieherische Maßnahmen beendet oder bestanden am Jahresende noch. Dies teilte das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Freitag mit. Damit stieg die Zahl an erzieherischen Hilfen zum dritten Mal in Folge an. Bei knapp 40 Prozent der Fälle kamen Erziehungsberater zum Einsatz. Knapp ein Fünftel erfolgte in Form einer Erziehung in Heimen. Bei etwas mehr als 40 Prozent der Fälle lebten die Kinder und Jugendlichen bei einem alleinerziehenden Elternteil.

Insgesamt waren im vorigen Jahr 30 712 Kinder und Jugendliche in die Erziehungshilfen einbezogen. Dies entspricht einem Anstieg von 3,4 Prozent im Vergleich zu 2016. Davon hatten rund 7 000 Kinder das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet, knapp 11 000 Kinder waren zwischen sechs und zwölf Jahren alt. Außerdem erhielten rund 10 000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren sowie rund 2400 junge Erwachsene erzieherische Hilfe.