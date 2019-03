Ministerin: Familien- und Hausarbeit fairer verteilen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Frauenministerin Heike Werner (Linke) hat eine faire Verteilung von Familien- und Hausarbeit zwischen Männern und Frauen gefordert. "Das Aufbrechen gesellschaftlich verankerter traditioneller Rollenbilder ist eine dringend zu lösende Aufgabe", sagte sie am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung mit Thüringens Gleichstellungsbeauftragter Katrin Christ-Eisenwinder. Macht, Zeit und Einkommen seien immer noch noch ungleich verteilt. Neben dem geplanten Paritätsgesetz, das aktuell im Landtag debattiert wird, sei "die gleichberechtigte Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit" nötig. Das Paritätsgesetz soll alle Landesparteien dazu bringen, etwa genauso viele Frauen wie Männer für ihre Wahllisten aufzustellen.

Anlässlich des Frauentags sind am Freitag unter anderem in Erfurt, Weimar und Jena Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Die Grünen-Abgeordnete Astrid Rothe-Beinlich kündigte ihre Teilnahme am "Frauenstreik" in Erfurt an. "Wir rufen alle auf, sich an den Aktionen zum Frauentag zu beteiligen", sagte sie. "Gleichberechtigung geht im 21. Jahrhundert alle an."