Eltern-Umfrage: Kinder sollen sich auch langweilen dürfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Eltern in Deutschland werten Langeweile im Alltag von Kindern laut einer Umfrage mehrheitlich positiv. 53 Prozent stimmten voll und ganz zu, dass es gut für den Nachwuchs sei, wenn es auch mal nichts zu tun gibt. Das geht aus Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Deutsche Kinderhilfswerk in Berlin am Montag veröffentlichte. Ein weiteres Viertel der Befragten stimmte der Aussage eher zu, sieben Prozent waren überhaupt nicht einverstanden. Das Forsa-Institut hatte gut 1000 Eltern von Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jahren am Telefon befragt.

Mit Blick auf den Weltspieltag an diesem Dienstag erklärte das Kinderhilfswerk, dass die positive Haltung der Eltern zu einer selbstbestimmten Freizeitgestaltung nach eigener Erfahrung nicht im Einklang mit dem durchorganisierten Alltag vieler Kinder stehe. Für soziales Miteinander, freies Spiel und Erfahrungen in der Natur bleibe oft zu wenig Zeit.