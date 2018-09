Dänische und deutsche Sterneköche eröffnen Gourmet Festival

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reinbek (dpa/lno) - Das 32. Schleswig-Holstein Gourmet Festival startet am Freitag in Reinbek bei Hamburg. Bis zum 10. März 2019 werden nach Angaben der Veranstalter - der Kooperation "Gastliches Wikingland" - Sterneköche aus dem In- und Ausland Einblicke in ihr Können geben. Zum Auftakt werden fünf Köche aus Deutschland und Dänemark im "Waldhaus" in Reinbek bei Hamburg einen Mix aus nordischer, französischer, mediterraner, regional-experimenteller und euroasiatischer Küche servieren.

Insgesamt werden beim Festival 18 Gastköche erwartet. Darunter seien Schwedens einzige Sterne-Köchin Titti Qvarnström, David Görne, der als erster Deutscher in Frankreich einen Michelin-Stern erhielt und der mit 26 Jahren jüngste Sternekoch Deutschlands, Philipp Stein.

Neu ist das Feinschmecker-Insel-Hopping zwischen Sylt und Amrum am 20. Oktober. Dabei werden die Gäste nicht nur in Restaurants auf den beiden Nordseeinseln, sondern auch an Bord der "Adler-Express" bewirtet. Außerdem gebe es auch wieder die "Tour de Gourmet Jeunesse" für Gäste zwischen 18 und 35 Jahren und die "Tour de Gourmet Solitaire" für Alleinreisende ab 40 Jahren.