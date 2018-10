Krabben-Hotdog aus Husum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Husum (dpa/lno) - Hotdog-Freunde können sich am Wochenende mit einer neuen Geschmacksvariante vertraut machen. Nordfriesische Köche werden am Sonntag bei den Husumer Krabbentagen erstmals ein Krabben-Hotdog präsentieren. Dafür mischen sie nach Angaben der Veranstalter das Fleisch der kleinen Garnelen in eine Wurst. Die Zutaten für die schleswig-holsteinische Delikatesse kommen alle aus der Region. Der Preis für das weltweit angeblich erste "Krabben-Hotdog" wird bei 2,40 Euro bis 3 Euro liegen, sagte Kristin Hultzsch von der Projektleitung der Krabbentage. Die Küsten-Spezialität wird mit einem Zwiebel-Chutney und einer Limetten-Mayonnaise serviert.