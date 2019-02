Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Bekennende Fleischesser unter Niedersachsens Parlamentariern - darunter Spitzenpolitiker wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) - haben sich in Hannover zu einem Genussereignis mit Kultcharakter getroffen. Zum 21. Mal hatte der "Club der bekennenden Fleisch- und Wurstesser" zum parlamentarischen Abend im Gewölbekeller des Hannoverschen Rathauses rund 200 Gäste aus Politik und Gesellschaft eingeladen. Die Lobbyveranstaltung wirbt nicht nur für "echten Fleischgeschmack", sondern will auch auf die Probleme des ländlichen Raums und der regionalen Landwirtschaft aufmerksam machen. Zu launigen Reden wurde am Mittwochabend Deftiges aus der Region kredenzt - bevorzugt fleischlastige ostfriesische Leckereien.