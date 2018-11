Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Pasta und Pizza gelten als die italienischen Nationalgerichte schlechthin. Nach der "True Italian Pizza Week" im April wollen 29 ausgewählte italienische Restaurants in Berlin nun zeigen, was sie an Nudelgerichten zu bieten haben. Während der "Berlin Homemade Pasta Week" (Woche der hausgemachten Pasta) tischen sie von nächstem Montag an bis zum 25. November ausgefallene Nudel-Kreationen auf. Gäste haben nach Angaben der Organisatoren jeweils die Auswahl zwischen zwei Rezepten, dazu ein Glas Wein oder ein Softdrink für zusammen 10 Euro.