Ehrlicher Finder: Weihnachtsgeschenk bei Polizei abgegeben

Würzburg (dpa/lby) - Ein ehrlicher Finder hat einen dreistelligen Geldbetrag gefunden und bei der Polizei abgegeben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 21-Jähriger eine Karte mit Geld bereits am 10. Januar in Würzburg gefunden und sofort abgegeben. Da sich bislang niemand meldete, veröffentlichte die Polizei Unterfranken ein Bild mit der Meldung auf Twitter. Sie hat die Hoffnung, auf diesem Weg den Besitzer zu finden. Die Polizei vermutet, dass der Geldbetrag ein Weihnachtsgeschenk der Eltern an ihr Kind ist.

Einen ähnlichen Fall gab es Anfang Januar in Kiel, als Finder drei mit Geldscheinen gefüllten Briefumschläge bei der Polizei abgegeben haben. Die weihnachtlichen Grüße der "Oma Schleswig" an ihre Enkel holte der Sohn der Senioren am nächsten Tag bei der Kieler Polizei ab. Der Mann sei durch Medienberichterstattung auf den Fund des dreistelligen Geldbetrags aufmerksam geworden, so die Polizei.