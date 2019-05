Direkt aus dem dpa-Newskanal

Winnenden (dpa/lsw) - Polizisten haben in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) eine Entenfamilie aus einem Graben gerettet. Die Entenmama und ihre Küken hätten in dem etwa einen Meter tiefen, für Bauarbeiten angelegten Graben festgesessen, teilte die Polizei Aalen mit. Ein Passant rief deshalb eine Streife zur Hilfe. Die Polizisten befreiten die Enten aus ihrer misslichen Lage und ließen sie an einem nahen Flussufer wieder frei.