Stromzähler im Adventsmodus: Beleuchtete Weihnachtshäuser

Delmenhorst/Wedemark (dpa/lni) - Ob in Fenstern, auf Balkonen, in Hecken oder an Tannenbäumen - zur Adventszeit leuchtet und blinkt es allerorten. Im kleinen Hellendorf in der Gemeinde Wedemark (Region Hannover) sowie in Delmenhorst erstrahlen gleich zwei ganze Häuser im vorweihnachtlichen Glanz. Weihnachtsengel, Krippen, drehende Pyramiden, Nussknacker, Schneemänner und auch ein "Trompeten-Toni" sind in den Abendstunden hell erleuchtet zu sehen. Der Glanz der "Weihnachtshäuser" hat seinen Preis, den Wilhelm Balke (Hellendorf) sowie Martina und Sven Borchart (Delmenhorst) an der Stromrechnung sehen werden. "Aber das ist es wert", sagen die Borcharts, die vor Jahren mit fünf Lichtketten anfingen. Mittlerweile sind vier separate 16-Ampere-Leitungen für die 55 000 Lichter nötig.