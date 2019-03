Ueckermünde zeigt Goldkunst-Sammlung im Haffmuseum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ueckermünde (dpa/mv) - Das Seebad Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat eine Goldkunst-Sammlung als Schenkung bekommen und zeigt diese in einer Sonderschau. Die Ausstellung im Haffmuseum wird am 27. März eröffnet, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Die mehr als 60 Kunstwerke stammen von der Berliner Künstlerin TaOro (1952-2017), die bürgerlich Elvira Duchnicki hieß und jahrelang in der Nähe von Ueckermünde lebte.

Sie hatte Fundstücke und andere Figuren vergoldet, wie ihr Mann Herbert Ueberholz der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mit der Schenkung soll die Sammlung, zu deren Wert keine Angaben gemacht wurden, zusammengehalten werden. Eine zweite Schenkung umfasst unter anderem Porträtbilder und Wertgegenstände aus dem Nachlass einer alten Ueckermünder Kaufmannsfamilie. Sie war 1905 nach Lübeck gezogen und dort im weltweiten Kaffeegeschäft tätig. Die Ausstellung soll bis Ende Mai zu sehen sein.