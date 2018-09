Mann will Nüsse trocknen: Feuerwehr rückt an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sulzheim (dpa/lrs) - Wer Nüsse auf einer Herdplatte trocknet, sollte diese nicht unbeaufsichtigt lassen. Ein Mann aus Sulzheim hat dies nun gelernt. Er hatte am Samstag Walnüsse in seiner Garage auf einen Herd gelegt und das Haus dann verlassen. Wegen starker Rauchentwicklung alarmierten Anwohner die Polizei, teilte die Polizei in Alzey am Sonntag mit. Feuerwehrleute und Polizisten fuhren zu der Garage. Ein Schaden am Gebäude sei aber nicht entstanden. "Über die weitere Verwertbarkeit der Nüsse liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor", hieß es.