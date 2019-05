Polizei-Geleitschutz für Ente mit zehn Küken in Schwerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Bundespolizei hat am Innenministerium in Schwerin einer großen Entenfamilie Geleitschutz gegeben und eine Straße kurzerhand gesperrt. Die Entenmutter irrte mit zehn Küken am Mittwochfrüh auf der Suche nach dem 150 Meter entfernten Pfaffenteich umher, wie ein Polizeisprecher erklärte. Ein Bürger rief die Beamten. Da die Gefahr bestand, dass die Tiere im Berufsverkehr von Autos überrollt werden, wurde die Straße am Pfaffenteich gesperrt. Bundespolizisten begleiteten die Entenfamilie dann bis zum Pfaffenteich, wo sie sich von ihrem Ausflug erholen konnte.