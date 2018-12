Eiswelt in Rövershagen öffnet für Besucher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rövershagen (dpa/mv) - In Karls Erlebnisdorf in Rövershagen bei Rostock ist die 16. Eiswelt für Besucher eröffnet worden. "Komm ins Land der Phantasie" lautet das Motto in diesem Jahr, unter dem 20 Eisskulpturen, Wesen aus Märchen und Fabeln zu sehen sind. Nach Angaben eines Sprechers wird dort beispielsweise die russische Hexe Baba Jaga in ihrem Haus auf Hühnerbeinen zu sehen sein. Auch Däumelinchen aus dem Hans-Christian-Andersen-Märchen oder eine große Eule, als Lieblingsgefährtin aller Hexen und Zauberer, entstanden kunstvoll aus den Eisquadern. Die Schau ist bis November 2019 zu sehen.

In den vergangenen Wochen haben 24 Eiskünstler aus 14 Ländern die kuriosen Welten aus gefrorenem Wasser geschaffen. Sie verarbeiteten laut den Angaben insgesamt 300 Tonnen Eis und Schnee, die nun in künstlerischen und gleichzeitig kuriosen Formen auf 2000 Quadratmetern ausgestellt werden. Den Angaben zufolge soll die Eiswelt mit beweglichen Eismarionetten eine Weltpremiere bieten.

Die vorherige Ausstellung unter dem Titel "Die geheimnisvolle Stadt - 800 Jahre Rostock" hatte nach Angaben von Karls-Erlebnisdorf-Chef Robert Dahl 253 000 Besucher angelockt. Sie dauerte von Dezember 2017 bis Oktober 2018.