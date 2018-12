Eiswelt in Rövershagen kurz vor Fertigstellung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rövershagen (dpa/mv) - In Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen laufen die Arbeiten zur 16. Eiswelt auf Hochtouren und sind kurz vor Fertigstellung. "Komm ins Land der Phantasie" heißt in diesem Jahr die Schau, die am 22. Dezember eröffnet wird. In den vergangenen vier Wochen haben 24 Eiskünstler aus 14 Ländern die kuriosen Welten aus gefrorenem Wasser geschaffen. Sie verarbeiteten insgesamt 300 Tonnen Eis und Schnee, die nun in künstlerischen und gleichzeitig kuriosen Formen auf 2000 Quadratmetern ausgestellt werden. Den Angaben zufolge soll die 16. Eiswelt mit beweglichen Eismarionetten eine Weltpremiere bieten.

Die letzte Eiswelt unter dem Titel "Die geheimnisvolle Stadt - 800 Jahre Rostock" hatte nach Angaben von Karls-Erlebnisdorf-Chef Robert Dahl 253 000 Besucher angelockt. Sie dauerte von Dezember 2017 bis Oktober 2018.