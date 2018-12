Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Ein Liste mit Weihnachtswünschen von Polizisten aus Osnabrück hat eine Kollegin jetzt persönlich ins Weihnachtsmanndorf nach Finnland gebracht. Social-Media-Beauftragte Lena Krüger nutzte eine Privatreise, um die Wünsche ihrer Kollegen in Rovaniemi abzugeben.

So schrieb der 30 Jahre alte Polizist Manuel, er wünsche sich keine verletzten Kolleginnen und Kollegen mehr. Polizist Dominik (25) bat beim Weihnachtsmann um weniger Verkehrsunfälle und weniger Verletzte. Und Polizistin Christin (27) hofft auf "ein Lächeln vom Bürger" - und das möglichst jeden Tag.

Wie die Polizeidirektion Osnabrück am Montag berichtete, übergab die Social-Media-Beauftragte den Wunschzettel der Osnabrücker Polizisten persönlich im Santa-Claus-Village. "In dem Moment habe ich wirklich geglaubt, dass mir der echte Weihnachtsmann gegenübersteht, denn er sieht tatsächlich so aus, wie ihn sich jedes Kind erträumt", sagte sie.