Buntes - Neustadt in Holstein

Neustadt (dpa/lno) - Casting Shows gibt es wie Sand am Meer. Zu den ältesten des Genres zählen Schönheits-Wettbewerbe. In Neustadt in Ostholstein soll am Sonnabend die schönste Frau des Nordens entdeckt werden. Die Siegerin gewinnt unter anderem die Schärpe der "Miss Schleswig-Holstein" und darf sich mit "Schönheiten" aus 15 anderen Bundesländern um den Titel der "Miss Germany" bewerben. Teilnehmen können nur deutsche Frauen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren. Schleswig-Holsteins Schönheits-Nachwuchs präsentiert sich der Jury in Abendgarderobe und einem "Summer-Look", zwischendurch gibt es kurze "Laufsteg-Interviews".