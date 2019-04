"Gestohlene" Geldbörse war im Kühlschrank

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Weil er vom Diebstahl seiner Geldbörse ausging, hat ein 79-Jähriger bei der Polizei Anzeige gestellt. Der Mann sagte dort, jemand habe ihm den Geldbeutel wohl nach dem Einkaufen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Neumarkt in der Oberpfalz gestohlen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Etwa 400 Euro habe er dadurch am Donnerstag verloren. Drei Stunden später aber rief der Mann bei der Polizei an: Das Portemonnaie sei wieder aufgetaucht - im Kühlschrank. Er habe es wohl beim Auspacken der Einkäufe zusammen mit den Lebensmitteln dort verstaut.