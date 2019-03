Kind verschwindet aus Wohnung: Großfahndung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Ein aus einer Wohnung verschwundenes Kind hat in München eine Großfahndung der Polizei ausgelöst. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte die Mutter ihre fünfjährige Tochter nachts zunächst alleine in der Wohnung zurückgelassen. Als die 30-Jährige nach zwei Stunden in der Nacht zum Sonntag zurückkam, war das Kind verschwunden. Die Frau alarmierte die Polizei, die daraufhin Polizeihubschrauber und Diensthundestaffel anforderte - ohne Erfolg: Denn das Kind war nicht ausgebüxt oder gekidnappt, sondern bei der Nachbarin untergeschlüpft. Diese hatte die Fünfjährige weinen hören und sie daraufhin zu sich genommen. Ob die Mutter ihre Aufsichtspflicht verletzt hat, wird nun geprüft.