Ex versenkt Sachen von Rivalin im Gartenteich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Möhrenbach (dpa/th) - Erst Streit mit dem Ex - und dann ist da auch noch die Neue in dessen Wohnung. Eine 28-Jährige im Ilm-Kreis hat das derart in Rage gebracht, dass sie nun Ärger mit der Polizei hat. Erst drang die Frau in Möhrenbach in die Wohnung des von ihr getrennt lebenden Mannes ein, schnappte sich die Habseligkeiten der Neuen - und versenkte diese im Gartenteich. Dann nahm sie die Autoschlüssel der 24-Jährigen mit und parkte den Wagen innerhalb des Ortes um. Als es wenig später zum Streit zwischen den Dreien kam, zog die 28-Jährige der Rivalin zu guter Letzt an den Haaren und schlug dieser ins Gesicht.

Gegen die 28-Jährige liegen nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und unbefugten Benutzens eines Kraftwagens vor. Weil Polizisten bei der Frau auch noch einen Atemalkoholwert von 0,52 Promille feststellten, handelte sie sich auch noch eine Ordnungswidrigkeit wegen Fahrens unter Alkohol ein.