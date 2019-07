Polizei fasst Mettbrötchendieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - Nach dem kuriosen Diebstahl von 13 Mettbrötchen in einer Bäckerei in Lüneburg hat die Polizei den Täter und einen Teil der Beute in seinem Kühlschrank ermittelt. Der 37-Jährige hatte am Donnerstag 13 Mettbrötchen in der Bäckerei bestellt, statt Geld aber nur einen Stein auf die Theke gelegt und war gegangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aufgrund der Beschreibung hatten die Beamten schnell einen Verdacht, wer für die Tat in Frage kommen könnte.

Am folgenden Tag mussten sie dann aus einem anderen Grund zu dem 37-Jährigen ausrücken. Dieser hatte nämlich eine Flasche aus dem Fenster seiner Wohnung in der Altstadt geworfen und fast einen 65-Jährigen getroffen. Im Kühlschrank entdeckten die Polizisten einen Teil der Mettbrötchen. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein.