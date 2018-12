Mischlingshündin fährt in Leipzig allein Straßenbahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leizpig (dpa/sn) - Schwarzfahren im wahrsten Sinne des Wortes: In Leipzig ist eine schwarze Mischlingshündin herrenlos Straßenbahn gefahren. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, hatte das Tier an der Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof sogar umsteigen wollen. Die Hündin mit einem grünen Halsband kam am Donnerstag in einer Tram aus Richtung Finanzamt. Eine aufmerksame Passantin nahm sich des Tieres an und übergab es der Bundespolizei. Die Hündin kam zunächst in ein Tierheim. Die "Leipziger Volkszeitung" (online) berichtete am Freitagnachmittag, dass die Besitzerin ihre Hündin inzwischen abgeholt habe.