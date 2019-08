Max Mutzke gewinnt als Astronaut "The Masked Singer"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Der Sänger Max Mutzke hat als Astronaut das Finale der ProSieben-Rate-Show "The Masked Singer" gewonnen. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir gelebt haben", sagte der Sieger nach seiner Enttarnung am Donnerstag in Köln über die Zeit unter der Maske. Mutzke hatte die meisten Zuschaueranrufe bekommen und somit erst als letzter Kandidat seine Maske abnehmen müssen. Zuvor waren im Finale bereits Moderator Daniel Aminati als Kudu, Boxerin Susi Kentikian als Monster, Satiriker Bülent Ceylan als Engel und Sänger Gil Ofahrim als Grashüpfer entlarvt worden.

Mit ihrer musikalischen Rate-Show hatte ProSieben in den vergangenen Wochen geschafft, was schon langer keiner Sendung im deutschen Fernsehen mehr gelang: Bis zum Halbfinale wuchs mit jeder Woche das Publikum.