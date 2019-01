Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Schleswig (dpa/lno) - Die Polizei in Kiel sucht die Enkel oder Urenkel von "Oma Schleswig". Passanten haben am Samstagabend an einer Bushaltestestelle drei Briefumschläge gefunden, in denen sich Grußkarten der Großmutter und Bargeld befanden, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heißt. Ehrliche Finder brachten die Umschläge zur Polizei - und diese sucht nun die Beschenkten. Die Oma könnte in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) wohnen.

Wer jetzt plant, sich als Enkel der Seniorin auszugeben, um sich das Geld in die eigene Tasche zu stecken, wird von der Polizei jedoch vorgewarnt: "Wir kennen die Vornamen der Enkel und es müssen die Karten und deren Inhalt, sprich die Höhe des Bargeldes, welches sich in den Umschlägen befunden hat, genau beschrieben werden", heißt es.