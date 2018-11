Kieler Polizisten retten Zahnprothese vom Dach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Ungewöhnlicher Polizeieinsatz: Beamte aus Kiel haben am Wochenende die Zahnprothese einer 84-jährigen Rentnerin vom Dach einer Seniorenwohnanlage gerettet. Der über 1500 Euro teure Zahnersatz sei am Samstagmorgen aus dem 5. Stock gefallen und auf einem Vordach gelandet, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizisten konnten die erst einen Tag zuvor erhaltene Prothese unversehrt bergen - und wurden dafür von der glücklichen Besitzerin mit einer Tasse Kaffee belohnt.