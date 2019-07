Geklauter Esel vom Kinderkarussell taucht in Vorgarten auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Günzburg/Jettingen-Scheppach (dpa/lby) - Ein Esel ist in Günzburg von einem Kinderkarussell geklaut worden und in einem Vorgarten wieder aufgetaucht. Die Figur war am Wochenende beim Guntiafest vom Karussell verschwunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kurz danach wurde der Esel noch in der Gemeinde Röfingen gesichtet - dann verlor sich seine Spur. Am Montag meldete sich dann ein Zeuge, der den Esel in einem Vorgarten in Jettingen-Scheppach entdeckt hatte.

Die Grundstücksbesitzer gaben laut Polizei an, sie hätten den Esel auf der Straße gefunden und seien der Meinung gewesen, der Besitzer habe ihn dort entsorgt. Er war in guter Verfassung und weitgehend unversehrt. Die Grundstückseigentümer müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen - wegen Fundunterschlagung. Hinweise auf den Esel-Dieb gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht.