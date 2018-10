Betreiber von Baumwipfelpfaden zufrieden mit der Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ivenack/Prora (dpa/mv) - Die beiden Baumkronenpfade im Nordosten, in Prora auf Rügen und in Ivenack (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), haben sich mit der zu Ende gehenden Saison zufrieden gezeigt. Bei beiden entsprächen die Besucherzahlen den Erwartungen, erklärten Verantwortliche der beiden Parks. Seit seiner Eröffnung vor etwas mehr als einem Jahr hätten rund 110 000 Menschen den Pfad in Ivenack besucht, sagte Ralf Hecker, Forstamtsleiter in Stavenhagen. Auf dem rund 70 Hektar großen Gelände stehen Eichen im Alter zwischen 600 und 1200 Jahren. Die Besucherzahlen des Naturerbezentrums in Prora auf Rügen lägen unwesentlich unter denen des Vorjahreszeitraums, sagte ein Sprecher des Betreibers. Genaue Zahlen oder Gründe für die Entwicklung nannte er jedoch nicht.