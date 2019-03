Promis und Profis beim Schlittenhunderennen auf Usedom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heringsdorf (dpa/mv) - Kein Schnee? Kein Problem! Nicht für das Schlittenhunderennen in Heringsdorf auf Usedom mit seinen 400 vierbeinigen Aktiven. Die Huskys ziehen dann statt Schlitten leichte Wagen mit Ballonreifen über den planierten Strand. Schauspieler Till Demtrøder lädt am Samstag und Sonntag zum vierten Mal TV-Kollegen sowie Promis aus Show, Musik und Sport ein, sich auf der Ostseeinsel beim Baltic Lights Event neben internationalen Musherteams ein Rennen zu liefern. Das eingenommene Geld geht an die Welthungerhilfe.

Im Vorjahr siegte der Schauspieler Patrik Fichte, der seinen Titel in diesem Jahr verteidigen will, wie die Veranstalter mitteilten. Zu den angemeldeten Stars gehören unter anderen Daniel Völz und Jan Sosniok, Caroline Beil, Susan Sideropoulos und Bettina Zimmermann. Auch Gerit Kling, nach deren Sturz vor zwei Jahren die Helmpflicht eingeführt worden war, will wieder dabei sein. Sie treffen auf die Sportgrößen Henry Maske, Lena Schöneborn und Extremathlet Joey Kelly.

Die Rennstrecke am Strand ist fast sechs Kilometer lang. Im vorigen Jahr kamen nach Angaben der Veranstalter etwa 40 000 Besucher. Der Eintritt zu den Rennen am Strand ist frei. Die Zuschauer könnten jedoch mit dem Kauf von Losen den Grundgedanken der Veranstaltung - eine Spende an die Welthungerhilfe - unterstützen.

Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Freitag mit einem Camp der Musher, der professionellen Schlittenhundeführer, an der Seebrücke von Heringsdorf. Dort können die Besucher den Schlittenhunde-Rennsport kennenlernen und Huskys aus der Nähe betrachten. Zudem wird es Trainingsläufe von Profis und Promis geben. Bevor diese eine Solo-Fahrt mit zwei bis vier Hunden im Gespann antreten, erlernen sie die wichtigsten Techniken zum Lenken und Bremsen sowie die Kommandos, um die Huskys antreiben zu können. Die eigentlichen Rennen finden am Samstag und Sonntag zwischen der Heringsdorfer Seebrücke und der historischen Seebrücke in Ahlbeck statt.