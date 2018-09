Junge Frau findet Portemonnaie mit 1300 Euro und gibt es ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lni) - Eine 23-Jährige aus Niedersachsen hat eine wertvolle Geldbörse mit mehr als 1300 Euro Bargeld bei der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof abgegeben. Gefunden hatte die Frau aus Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) das 500 Euro teure Designer-Portemonnaie in einer S-Bahn, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten hätten die Eigentümerin, eine 45-jährige Hamburgerin, daraufhin ermitteln können. Sie habe ihre Geldbörse überglücklich wieder abgeholt.