Rund 80 Heißluftballons heben bei Festival ab

Föhren (dpa/lrs) - Ein Himmel voller Farben: Bei schönstem Sommerwetter haben rund 80 Teams in ihren Heißluftballons in Föhren bei Trier abgehoben. Bei dem zweitägigen Festival "Mosel Ballon Fiesta", das am Freitag begann, gab es mehrere Starts, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. Sie rechneten mit insgesamt rund 20 000 Zuschauern. Organisiert wird das Treffen, das den Angaben zufolge zum zwölften Mal stattfand, von dem Heißluftballon-Hersteller Schroeder fire balloons GmbH (Schweich) und dem Industriepark Region Trier.