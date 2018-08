Per Anhalter nach Bosnien: Tramprennen 2018 startet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Autofahrer sollten sich ab Samstag darauf gefasst machen, dass am Straßenrand häufiger Tramper stehen: Dann startet auch von Erfurt aus das Tramprennen 2018. Insgesamt machen sich laut Veranstalter 100 Teilnehmer von der thüringischen Landeshauptstadt und von Graz in Österreich aus auf den Weg, um per Anhalter als Erste am Zielort in Bosnien anzukommen.

Die Teilnehmer sind meist in Zweier-Teams - eine Frau, ein Mann - unterwegs. Sie kommen aber nicht nur aus ganz Deutschland und Österreich. "Leute aus Rumänien und England sind dabei, es gingen aber auch schon Kolumbianer und Kanadier an den Start - es ist immer eine bunte Mischung", sagt Mitorganisator Felix Kösters.

Bei dem Rennen geht es um Spaß am Trampen und das Kennenlernen von Ländern und Leuten - es werden aber auch Spendengelder für den zivilen Seenotrettungsverein Sea-Watch gesammelt.