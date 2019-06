Spielhallengast schafft Zigarettenautomat mit Sackkarre weg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Mitten während des laufenden Betriebs hat ein Gast einer Spielhalle in Bremerhaven mit einer Sackkarre einen Zigarettenautomaten gestohlen. Ein weiterer Gast habe ihm sogar für die Tat die Tür eines Hinterausganges offen gehalten, teilte die Polizei am Freitag mit. Wie die Mitarbeiter der Spielhalle der Polizei schilderten, habe der Gast zunächst längere Zeit an einem Spielautomaten gespielt. Dann verließ er die Halle über einen Hinterausgang und kehrte kurze Zeit später mit der Sackkarre zurück. Er lud den Zigarettenautomaten auf und verließ das Gebäude wieder über den Hinterausgang.