Eichhörnchen nach Werder-Stars benannt

Bremen (dpa/lni) - Drei kleine Eichhörnchen, deren Nest im Stadion des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen auf den Boden fiel, sind nach vierwöchigem "Aufbautraining" fit und munter. Die Nager wurden von Iris Adamczik in Wilhelmshaven aufgepäppelt. Sie schickte dem Verein nun eine Mail und ein Foto der gerade mal zehn Zentimeter großen rehbraunen Eichhörnchen. Auf dem Foto blinzeln alle drei noch etwas schläfrig in die Welt. Ihre Namen sind ungewöhnlich, mit Blick auf den Geburtsort Weserstadion aber auch naheliegend: Claudio (Pizarro), Max (Kruse) und Jiri (Pavlenka). Werder Bremen machte die ungewöhnliche Geschichte am Dienstag mit einem Tweet öffentlich.

Das an einem Sicherungsnetz zwischen Zuschauertribüne und Spielfeld befestigte Nest (Kobel) war vor rund einem Monat runtergefallen. Stadionmitarbeiter hätten daraufhin die Bremer Eichhörnchen Nothilfe verständigt, sagte Iris Adamczik. Sie hat schon länger Kontakt zu dem Verein und nahm die zu diesem Zeitpunkt noch felllosen Eichhörnchen auf. In ein paar Wochen sollen sie über die Wildtierauffangstation Rastede wieder ausgewildert werden.