Piepsender Brandmelder in Mülltonne löst Großeinsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Barsinghausen (dpa/lni) - Ein weggeworfener Brandmelder hat mit seinem durchdringenden Piepsen einen Großeinsatz in Barsinghausen bei Hannover ausgelöst. Weil der Alarmton in Nähe des Bahnhofs deutlich zu hören war, rückten gleich drei Ortsfeuerwehren aus, teilte eine Feuerwehrsprecherin am Donnerstag mit. Nach kurzer Suche fanden die Einsatzkräfte das Gerät in einem Mülleimer am Bahnsteig. Für den Fehlalarm waren 27 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Wer das Gerät in den Mülleimer warf, blieb zunächst unklar.