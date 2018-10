Tresor ohne Besitzer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarburg/Ayl (dpa/lrs) - Ein Tresor gibt der Polizei in Saarburg Rätsel auf: Sie sucht den Besitzer. Ein Fußgänger haben am Wochenende den Würfeltresor auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 51 in Ayl (im Kreis Trier-Saarburg) entdeckt, teilten die Beamten am Dienstag mit. Das Fundstück war verschlossen und ohne Beschädigungen oder Aufbruchspuren.

Der Tresor kam nicht ins Fundbüro, sondern wurde von der Polizei sichergestellt. Der Grund: Es musste erst abgeklärt werden, ob er im Zusammenhang mit einer Straftat steht. Hierfür gibt es derzeit den Beamten zufolge aber keine Hinweise. Sie bitten den Eigentümer, sich zu melden.