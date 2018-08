Rauch- und Feuerverbot bei Traktoren- und Oldtimertreffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alt Schwerin (dpa/mv) - Die anhaltende Hitze und Trockenheit wirkt sich auch auf das traditionelle Oldtimer- und Traktorentreffen im Agroneum Alt Schwerin an der Mecklenburgischen Seenplatte aus. Zu diesem Saisonhöhepunkt gilt ab Samstag auf dem trockenen Wald- und Wiesengelände ein striktes Rauch- und Feuerverbot, wie Museumsleiterin Anke Gutsch am Donnerstag mitteilte. Das Freiluftmuseumsgelände an der Autobahn 19 Berlin-Rostock sei derart ausgetrocknet, dass große Brandgefahr herrsche.

Bei dem Treffen kommen vor allem Freunde historischer Traktoren, Landmaschinen und anderer Oldtimer auf ihre Kosten. Diesmal haben sich mehrere Hundert Betreiber aus sechs Bundesländern angemeldet, darunter auch Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Das Agroneum zeigt das landwirtschaftliche Leben über fast 200 Jahre anhand von Maschinen, historischer Schmiede, alten Silos, Mühlentechnik, Agrarflugzeuge sowie ehemaliger Tagelöhnerkaten. Der bisherige Gästerekord lag im Jahr 2015 bei 49 400 Besuchern. In diesem Jahr liege die Besucherzahl wegen der Hitze bisher aber unter den Vorjahren, hieß es.