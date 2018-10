Agroneum sucht Riesen-Kürbis: Gute Gästebilanz trotz Hitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alt Schwerin (dpa/mv) - Den schwersten und größten Kürbis aus Mecklenburg-Vorpommern sucht das agrarhistorische Museum Agroneum in Alt Schwerin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Die Kürbisse stehen an diesem Sonntag zum Abschluss der Saison 2018 im Mittelpunkt eines eigenen Festes, wie Museumsleiterin Anke Gutsch am Mittwoch sagte. Trotz des heißen Sommers kamen in diesem Jahr bisher knapp 39 000 Besucher auf das Freigelände mit Holländerwindmühle und viel Landwirtschaftshistorie an der Autobahn 19 Berlin-Rostock.

"Das sind rund 1000 Gäste weniger als zur gleichen Zeit im Vorjahr, aber damit sind wir angesichts der Hitze durchaus zufrieden" erklärte Gutsch. Als besonderen Höhepunkt will das Agroneum am 14. Oktober auch sein "bestes Stück" anheizen: Einen aufwenig restaurierten MAN-Dampftraktor aus dem Jahr 1918. Das "Glanzstück der Traktorensammlung" ist elf Tonnen schwer, hat mit Heißdampf rund 40 PS und war bis in die 1950er Jahre in der Forstwirtschaft in Betrieb.

Das Agroneum zeigt das landwirtschaftliche Leben über rund 200 Jahre anhand von Maschinen, historischer Schmiede, alten Silos, Mühlentechnik, Agrarflugzeugen sowie ehemaliger Tagelöhnerkaten.