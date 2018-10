Zahl der Geburten im Saarland leicht gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der Geburten ist im Saarland leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr kamen knapp 8300 Babys zur Welt. Mit einem Plus von 98 Kindern stieg das Niveau im Vergleich zu 2016 damit leicht an, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Die Zahl entspricht einem Zuwachs von knapp 1,2 Prozent.

In ganz Deutschland ist die Zahl der Geburten im Jahr 2017 hingegen zurückgegangen. Es wurden rund 785 000 Babys gezählt, also 0,9 Prozent weniger also noch 2016. Die durchschnittliche Kinderzahl je Frau lag im vergangenen Jahr bundesweit bei 1,57 Kindern (2016: 1,59). Das Saarland hingegen konnte auch hier ein Plus verzeichnen. Die sogenannte Geburtenziffer kletterte von 1,49 im Jahr 2016 auf 1,51 Kinder in 2017.

Die Ziffer gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils laufenden Jahr. Alle Angaben beziehen sich auf lebend geborene Kinder.