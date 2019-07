Wiesbaden verliert als einzige kreisfreie Stadt Einwohner

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Als einzige von Hessens fünf kreisfreien Städten hat die Landeshauptstadt Wiesbaden im Jahr 2018 einen leichten Bevölkerungsrückgang verzeichnet. Von den 21 Landkreisen verbuchten 14 nach Angaben des Statistischen Landesamtes ein Einwohnerplus. In sieben überwiegend nordhessischen Landkreisen habe dagegen die Bevölkerungszahl abgenommen, teilte die Behörde am Mittwoch in Wiesbaden mit.

In den 418 kreisangehörigen Städten und Gemeinden Hessens habe sich die Entwicklung die Waage gehalten. Den höchsten Bevölkerungsanstieg verzeichnete nach Angaben der Statistiker die Stadt Niddatal (Wetteraukreis). In der Stadt Schwarzenborn (Schwalm-Eder-Kreis) sei die Zahl der Einwohner im vergangenen Jahr am stärksten zurückgegangen.

Ende vergangenen Jahres lebten insgesamt rund 6,27 Millionen Menschen in Hessen, 0,4 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor.