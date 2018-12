Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - "Weihnachten an der Oder" in der uckermärkischen Gemeinde Mescherin ist von der Regierung als "Demografie-Beispiel des Monats" geehrt worden. "Die Weihnachtsfeier ist ideal, um Menschen zusammenzubringen. In geselliger Runde erzählen Deutsche und Polen von ihrem Leben, tauschen Erfahrungen aus, finden neue Freunde", sagte Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) bei der Feier am Sonntag.

Etwa 15 Prozent der Menschen in der Gemeinde sind aus Polen zugezogen. Damit hätten erstmals auch polnische Bürger diese Auszeichnung erhalten, die seit 2009 vergeben wird, hieß es. Zu "Weihnachten an der Oder" gehört eine Feier in der Kirche von Mescherin. Dort wird gemeinsam gesungen, jeweils ein Deutscher und ein Pole erzählen in kurzen Filmen von ihrem Leben.

Durch den Zuzug werde Wohnungsleerstand beseitigt, Kitas und Schulen blieben erhalten, weil wieder mehr Kinder dort wohnten. Die Zugezogenen engagierten sich zusammen mit Alteingesessenen bei der Freiwilligen Feuerwehr oder im Gemeinderat. Deshalb stünden die Geehrten stellvertretend für viele Deutsche und Polen, die sich auch in anderen Orten entlang der Oder für die Zukunft ihrer Region einbringen.